Мелитополь, 20 мая, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел города Васильевка в Запорожской области, сообщил 20 мая глава региона Евгений Балицкий.

РИА Новости

«Идёт массированный террористический обстрел Васильевки со стороны ВСУ», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, зафиксированы три попадания в районе многоквартирного дома, повреждена электроподстанция, без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое — всего 8 тыс. абонентов.

«Есть пострадавшие, на месте работают медики и спасатели. Прошу жителей Васильевки и Васильевского района сохранять спокойствие и переместиться в укрытия, подвалы домов, не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки», — добавил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинский беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома в Белгороде. От падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке. Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние.

Вооружённые силы Украины утром 19 мая обстреляли посёлок Александровка в Донецке, от удара пострадала мирная жительница.

18 мая украинская армия обстреляла Скадовск в Херсонской области, применив ракеты HIMARS. По последним данным, от удара пострадали 15 человек, четверых в тяжёлом состоянии госпитализировали.