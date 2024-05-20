Москва, 20 мая, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает 20 мая пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Iranian Presidency/Global Look Press

«Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью президента Ирана Э. Раиси. Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с иранским народом», — говорится в сообщении.

Кроме того, Шойгу подтвердил готовность Москвы оказать всё необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолёта, в котором находился Раиси.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что вертолёт Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.