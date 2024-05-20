Белгород, 20 мая, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM американского производства над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости

«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили ракету.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами «SCALP-EG». По данным регионального минздрава в результате удара ВСУ пострадали 12 человек. Отмечалось, что все пострадавшие получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней и лёгкой степени тяжести.

20 мая ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области. Зафиксированы три попадания в районе многоквартирного дома, повреждена электроподстанция, без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое — всего 8 тыс. абонентов.