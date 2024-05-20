Москва, 20 мая, 2024, 15:10 — ИА Регнум. За время правления главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине было построено тоталитарное государство. Об этом 20 мая заявил политолог Никита Ляховецкий, комментируя завершение 20 мая срока полномочий Зеленского.

Andreas Gora/Global Look Press

Ляховецкий подчеркнул, что западные страны, которые поддерживают Украину, должны были бы настаивать на проведении выборов, но они молчат и поддерживают кровавый режим Зеленского, который больше не является легитимным и не представляет народ Украины.

«Жители Украины не имеют возможности выступать против власти. За время правления Зеленского было построено тоталитарное государство: были закрыты все независимые оппозиционные СМИ, установлен единый канал вещания, полностью запрещены все оппозиционные партии. До спецоперации была построена диктатура, и Зеленскому невыгоден мир и окончание специальной операции, так как тогда у него пропадёт основание для незаконной узурпации власти. Его противники на Украине полностью зачищены из медийного поля», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что жители Украины сами допустили это, они были обмануты рассказами о «светлом европейском будущем», и теперь их используют как пушечное мясо для конфликта с Россией.

Ляховецкий напомнил, что для Кремля важно подписывать документы с легитимными властями. Любой акт, подписанный Зеленским, теперь может быть расценен как недействительный. Политолог призвал украинцев начинать отстаивать свои права, бороться с узурпацией власти и режимом Зеленского, добавил он.

В свою очередь политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что до конца года на Украине могут быть объявлены выборы.

«Выборы на Украине всё-таки могут объявить до конца года. Это связано с тем, что утрата легитимности не только лишает полномочий Зеленского, но и подрывает доверие к самому украинскому государству. Кроме того, в стране не проводились парламентские выборы, что искажает картину мира для тех, кто поддерживает кровавый киевский проект», — отметил эксперт.

Он считает, что выборы будут организованы, хотя у Зеленского мало шансов на победу при условии, что они будут хотя бы немного напоминать честные и прозрачные. Подвешенное состояние будет продолжаться, но американские кураторы, вероятно, всё же организуют выборы, добавил Мартынов.

По его словам, оппозиция могла бы использовать эту ситуацию, но репрессивный аппарат на Украине работает эффективно, поэтому вряд ли кто-то решит открыто выступать против власти. Однако будут различные интриги и необязательное исполнение указаний Зеленского. Эта ситуация не повлияет на ситуацию на фронте, ВСУ будут продолжать отступать, уточнил политолог.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая 2019 года, истёк. Согласно конституции, 20 мая новый президент Украины должен был принять присягу, но президентских выборов в стране не было.

Официальная позиция Киева состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового главы государства. Когда это случится, неизвестно, поскольку до отмены военного положения возможности выбрать президента не появится.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что на Украине существует норма, позволяющая не проводить выборы в парламент в условиях военного времени, однако нет такой же нормы в отношении президента. Это лишает потенциальных противников действующего руководства возможности узурпировать власть через введение военного положения.

Издание The Washington Post сообщало, что Зеленский после 20 мая станет крайне уязвимым «для обвинений в подрыве демократии, захвате контроля над СМИ и устранении несогласных». В США предрекли большие проблемы для Зеленского из-за влияния главы его офиса Андрея Ермака, ответственного в том числе за увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в марте назвал Зеленского диктатором, отменившим президентские выборы. Российский политик заявил, что глава киевского режима в страхе потерять власть пошёл на нарушение Конституции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что легитимность главы киевского режима после 20 мая многими будет поставлена под сомнение, в том числе и на Украине.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов.