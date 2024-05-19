Киев, 19 мая, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после истечения 20 мая срока его полномочий станет крайне уязвимым для критики и столкнётся с большими проблемами из-за влияния главы его офиса Андрея Ермака, ответственного в том числе за увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом 18 мая сообщило издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Легитимность Зеленского будет поставлена под вопрос, поскольку 20 мая официально истекает срок его полномочий… Поскольку Зеленский останется на своём посту, он будет уязвим для обвинений в подрыве демократии, захвате контроля над СМИ и устранении несогласных», — говорится в материале.

Кроме того, обвинения в подрыве демократии со стороны Запада могут только усилиться в связи с тем, что с начала 2022 года шесть крупнейших украинских СМИ и телеканалов 24 часа в сутки транслируют один и тот же так называемый телемарафон, заглушающий инакомыслие.

Журналисты отметили, что Зеленский превратил своего советника Андрея Ермака в одного из самых влиятельных чиновников в украинской администрации. При этом Ермак руководил чистками среди высших должностных лиц, стал одним из инициаторов увольнения Валерия Залужного и добивался личного контроля почти над всеми важными решениями в военной сфере, что вызвало резкую критику в его адрес.

Подобные действия Ермака и его стремление консолидировать власть в офисе главы киевского режима ещё сильнее подорвут авторитет Зеленского в глаза западных союзников, заключили авторы материала.

Ранее британское издание The Economist сообщило, что западные союзники Украины избегают дискуссий о легитимности Зеленского. По словам журналистов, мнение Запада касательно его статуса может ослабить поддержку Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что легитимность главы киевского режима после 20 мая многими будет поставлена под сомнение, в том числе и на Украине. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя называл решение Зеленского отменить президентские выборы нарушением конституции Украины, в очередной раз доказывающим недоговороспособность киевского режима. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов.