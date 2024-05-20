Тегеран, 20 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавшей его делегации, сообщило 20 мая агентство IRNA.

© Iranian Supreme Leader’S Office/Global Look Press Али Хаменеи

«С большой печалью и сожалением получил горькую новость о мученической смерти народного президента Эбрахима Раиси и его дорогих товарищей», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Эбрахим Раиси как настоящий друг России внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя странами, а также прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства.