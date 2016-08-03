Нью-Йорк, США, 14 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В штате Нью-Йорк (США) фотограф Джон Куко снял необычный «ледяной дом», возникший из-за непогоды.

Дом на берегу озера Онтарио окатило водой, а затем вода замерзла. Чтобы подтвердить, что это не монтаж и не специальная пена, фотограф выложил в Facebook видео.

Ролик за два дня посмотрели более 70 тыс. пользователей. Напомним, из-за снежного шторма в начале марта более 200 тыс. жителей штата Нью-Йорк остались без электричества.

Толщина снежного покрова в Нью-Йорке в ходе шторма достигала 30 сантиметров.