Белгород, 19 мая, 2024, 19:15 — ИА Регнум. При обстреле со стороны ВСУ центра города Шебекино Белгородской области пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Об этом 19 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«ВСУ обстреляли центр города Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, 11 человек пострадали, среди них трое детей», — написал он.

Глава региона рассказал, что у 15-летнего подростка осколочное ранение ноги, у 12-летнего мальчика контузия, их госпитализировали. У 17-летнего молодого человека слепое осколочное ранение плеча, после оказания медицинской помощи он будет лечиться амбулаторно.

Также Гладков рассказал, что у восьми взрослых — пяти мужчин и трёх женщин — осколочные ранения различных частей тела. Их доставили в больницы.

Разрушения зафиксировали в семи многоквартирных домах, в которых выбиты окна в 98 квартирах. Кроме того, осколки повредили 25 автомобилей.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинский беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома в Белгороде. От падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке. Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние девочки как средней степени тяжести.