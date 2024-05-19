Белгород, 19 мая, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Ребёнок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгород, сообщил 10 мая губернатор Вячеслав Гладков.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва, от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки медики доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценили состояние девочки как средней степени тяжести.

Ранее 19 мая Минобороны сообщило, что над Белгородской областью российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. До этого, оборонное ведомство сообщило о нескольких попытках ВСУ атаковать дронам территорию России. В Белгородской области один беспилотник самолётного типа сбили в 07:40 мск, ещё один — в районе двух часов дня.

Гладков 19 мая также рассказал, что в Новооскольском городском округе в селе Малое Городище после атаки загорелась кровля храма Сергия Радонежского.