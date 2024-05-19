Чернянский район, Белгородская область, 19 мая, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Пожар площадью 140 квадратных метров вспыхнул в селе Волоконовка Чернянского района Белгородской области после падения осколков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил 19 мая глава региона Вячеслав Гладков.

skeezy

Вражеский дрон сбили силы противовоздушной обороны (ПВО). Из-за падения его фрагментов также получил повреждения автомобиль, а в двух частных домах выбило окна.

«В результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и поврежден один автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 кв. м.», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным губернатора, в результате случившегося никто не пострадал. Пожар ликвидировала добровольная пожарная дружина. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 мая в селе Малое Городище в Белгородской области упал дрон-камикадзе ВСУ. После этого БПЛА сдетонировал, и загорелась кровля храма Сергия Радонежского.

Дрон-камикадзе украинской армии также атаковал село Петровка Белгородского района Белгородской области. В результате нападения мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.