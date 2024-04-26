Астана, 26 апреля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Удары украинских военных по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут обернуться катастрофой. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 26 апреля, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

«Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия», — сказал Шойгу.

Министр добавил, что на Украину ведут и следы теракта, совершённого 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Все виновные в этих злодеяниях обязательно будут наказаны, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МАГАТЭ назвали крайне непредсказуемой ситуацию на ЗАЭС. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что сообщений о новых атаках беспилотников нет, но ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту.

Утром 18 апреля сотрудники МАГАТЭ зафиксировали очередную попытку атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС. В результате инцидента жертв и разрушений не было. Представители станции рассказали группе МАГАТЭ о попытке атаки дрона и последующей нейтрализации беспилотника, не приводя никаких подробностей. Неделей ранее беспилотники дважды пытались атаковать учебный центр.