Москва, 18 мая, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о планах посетить в мае Россию и провести переговоры относительно технических аспектов вокруг Запорожской АЭС.

IAEA/Global Look Press

«Надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», — передали «Известия» слова Гросси.

Он добавил, что представлять российскую сторону будет глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Обстановка на Запорожской АЭС, расположенной на левом берегу Днепра вблизи города Энергодара, остается напряженной, постоянно действует режим «активное небо». Российские власти неоднократно заявляли, что удары ВСУ по станции могут привести к ядерной катастрофе.

В апреле занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане, заявил, что удары украинских военных по Запорожской ЗАЭС могут обернуться катастрофой. Он констатировал продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции.

МАГАТЭ 18 апреля зафиксировало очередную попытку атаковать с беспилотника учебный центр Запорожской АЭС. Представители ЗАЭС рассказали группе МАГАТЭ о попытке атаки дрона и последующей нейтрализации беспилотника. Подробностей не сообщалось.

В апреле Гросси заявил о планах посетить Россию и Украину. Он добавил, что МАГАТЭ предложит Москве и Киеву провести оценку технического состояния станции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Гросси может приехать в конце мая. Она подчеркнула, что Москве непонятно, какое отношение к ЗАЭС имеет Киев.