Москва, 8 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Вина за удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Также внешнеполитическое ведомство страны добавило, что Россия ожидает от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и исчерпывающе правдивой реакции на атаку киевского режима на ЗАЭС.

Кроме того, МИД РФ призвало мировое сообщество лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты.

Вместе с тем, по заявлению министерства, Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности атомной электростанции в соответствии с международно-правовыми обязательствами. РФ будет выявлять и преследовать виновных в нападениях на свои ядерные объекты вне зависимости от их местонахождения, уточняется в заявлении.

МИД страны указало, что Украина, поддерживаемая США и их сателлитами, даёт понять, что встала на путь ядерного террора.

Вина за удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также за их последствия в полной мере ложится на помогающие Киеву страны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с ударами киевского режима по ЗАЭС.

«Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится и на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданные, снабжают его финансовыми средствами, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное «сопровождение» украинских преступлений», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Также МИД РФ заявило, что Россия ожидает от генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси публичной и исчерпывающе правдивой реакции на атаку киевского режима на ЗАЭС.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство России призвало мировое сообщество, международные организации, в первую очередь МАГАТЭ, лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты.

Вместе с тем, по заявлению министерства, Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности атомной электростанции в соответствии с международно-правовыми обязательствами. РФ будет выявлять и преследовать виновных в нападениях на свои ядерные объекты вне зависимости от их местонахождения, уточняется в заявлении.

МИД страны указало, что Украина, поддерживаемая США и их сателлитами, даёт понять, что встала на путь ядерного террора.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля «Росатом» сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников киевского режима на Запорожскую АЭС. Удары создали реальную угрозу безопасности ЗАЭС.

Вследствие беспрецедентных атак дронов ранения получили трое сотрудников.

В министерстве обороны Украины заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить удары по станции, подчеркнув, что такие атаки являются актами ядерного терроризма.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных являются очень опасной провокацией, которая может иметь очень плохие последствия.