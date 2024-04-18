Мелитополь, 18 апреля, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Очередную попытку атаковать с беспилотника учебный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС) зафиксировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 18 апреля говорится в заявлении агентства.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано об очередной попытке атаки с беспилотника на учебный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая не привела к разрушениям и жертвам», — указано в документе со ссылкой на слова гендиректора Рафаэля Гросси.

В МАГАТЭ добавили, что эксперты агентства, находившиеся на объекте, услышали взрыв в 10:35 мск. Представители ЗАЭС рассказали группе МАГАТЭ о попытке атаки дрона и последующей нейтрализации беспилотника, не сообщая никаких подробностей. Отмечается, что это уже третья попытка атаковать учебный центр после двух аналогичных инцидентов на прошлой неделе.

«Команде было отказано в доступе в учебный центр, расположенный за периметром площадки ЗАЭС, для оценки инцидента, поскольку станция ссылается на потенциальные риски для безопасности», — добавили в агентстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские войска атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС в Энергодаре, дрон нейтрализовали над крышей корпуса, пострадавших и разрушений нет.

В МИД заявили, что вина за удары по Запорожской АЭС, а также за их последствия в полной мере лежит на помогающих Киеву странах.

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча 11 апреля заявил, что организация присоединилась к призыву МАГАТЭ немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Ни одно государство не получает выгоды ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты, отметил он.

Директор станции Юрий Черничук заявил, что в неделю над территорией Запорожской АЭС фиксируют около 120 украинских беспилотников.