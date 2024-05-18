Москва, 19 мая, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Государственный визит президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику стал судьбоносным шагом, который определит будущее всей планеты. Об этом в эфире телеканала ТВЦ 18 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«(Визит Путина в Китай. — Прим. ред.) это перспектива на будущее: ни на год, ни на два и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — указала она.

Также Захарова подчеркнула, что страны мирового большинства рассматривают направление отношений России и Китая в качестве альтернативы западному миропорядку.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что Вашингтон обеспокоен направлением развития отношений между Россией и Китаем. По его словам, действия лидеров государств противоречат американским интересам в сфере национальной безопасности и бросают вызов международному порядку.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая президент России Владимир Путин в рамках государственного визита прибыл в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров в расширенном составе с участием делегаций стороны подписали совместное заявление, предусматривающее в том числе дальнейшие шаги по углублению взаимодействия в энергетической и военной сферах. Также в совместном заявлении лидеры государств назвали политику Соединённых Штатов, мыслящих категориями холодной войны, угрожающей безопасности всех стран региона.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления многополярного мира. Российский лидер также отметил, что будущее зависит от всего мира, однако Москва и Пекин являются важными составляющими современной цивилизации.