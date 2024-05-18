Белгород, 18 мая, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в субботу вечером, 18 мая, уничтожили украинскую ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактической ракеты «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства.

Уточняется, что воздушную цель около 21:15 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области.

Ранее в течение суток в Минобороны сообщали в Белгородской области об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов, четырёх французских управляемых авиационных бомб HAMMER и двух американских противорадиолокационных ракет HARM.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая в Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Утром в Белгороде прогремели несколько взрывов. Позже, днём, стало известно, что в областном центре на фоне сигнала о ракетной опасности снова прогремел ряд взрывов.