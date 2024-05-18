Белгород, 18 мая, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Ракетную опасность снова объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил 18 мая губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — сообщил Гладков.

Глава региона призвал жителей района и областного центра оставаться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.

С полуночи сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе сработали утром 18 мая в четвёртый раз. Гладков сообщал о ракетной опасности в час ночи, в три часа и в шесть утра.

К настоящему моменту ракетную опасность отменили, сообщил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 мая появилась информация о взрывах в центре Белгорода на фоне работающей сирены ракетной опасности, объявленной в 06:43 мск. Ракетную опасность через 12 минут отменили.