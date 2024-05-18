Белгород, 18 мая, 2024, 07:14 — ИА Регнум. В субботу утром, 18 мая, в центре Белгорода на фоне работающей сирены и предупреждения о ракетной опасности прогремели несколько взрывов, сообщило издание «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что взрывы раздались в центре Белгорода около Соборной площади. Около 06:43 по местному времени (совпадает с мск) на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, которую отменили спустя 12 минут.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая на фоне объявленной в 20:06 мск ракетной опасности в центре Белгорода, также возле Соборной площади, прогремели несколько взрывов. В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью ракету комплекса «Точка-У». Позднее в ведомстве проинформировали об уничтожили ещё 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки со стороны ВСУ пострадали два человека. У одного мужчины выявили закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение левой голени, у второго — осколочное ранение лобной области. Пострадавших доставили в белгородскую городскую больницу №2. Также повреждения получили один многоквартирный дом, 16 частных домовладений и десять автомобилей в посёлке Дубовое и селе Таврово.