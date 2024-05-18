Белгород, 18 мая, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Несколько взрывов прозвучали в Белгороде на фоне сигнала о ракетной опасности. Об этом 18 мая сообщила Lenta.ru.

Павел Колядин/ТАСС

Сирены запустили в городе около 12:18. Жителям рекомендовали и укрываться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в укрытия.

Также ракетную опасность объявили в Борисовском районе Белгородской области, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, утром 18 мая появилась информация о взрывах в центре Белгорода на фоне работающей сирены ракетной опасности, объявленной в 06:43 мск. Ракетную опасность через 12 минут отменили.

17 мая на фоне объявленной ракетной опасности в центре Белгорода прогремели несколько взрывов. В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью ракету комплекса «Точка-У». Позднее в ведомстве проинформировали об уничтожили ещё 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.