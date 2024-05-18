Белгород, 18 мая, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 18 мая сбили четыре французские управляемые авиабомбы HAMMER и две американские ракеты HARM украинской армии над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости

Ведомство уточнило, что киевский режим пытался атаковать российскую территорию в районе 12:20–12:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая в Белгородской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Утром в Белгороде прогремели несколько взрывов. Позже, днём, стало известно, что в областном центре на фоне сигнала о ракетной опасности снова прогремел ряд взрывов.

Вечером 17 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Белгороде и Белгородской области двое мужчин получили ранения: у одного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение левой голени, второй получил осколочное ранение лобной области.