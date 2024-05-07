Минск, 7 мая, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется, заявил 7 мая президент республики Александр Лукашенко.

IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

«Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. Всё это уже у западных и южных границ нашей Белоруссии», — цитирует его белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко добавил, что от отдельных деятелей исходят разговоры о войне и ядерных ударах.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке Западом вторжения в страну. Он сообщил, что идёт процесс формирования неких подразделений для участия в планируемом перевороте в Минске. По словам белорусского лидера, в страну забрасывают диверсантов, осуществляют попытки создавать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.

В своём выступлении на Всебелорусском народном собрании 25 апреля Лукашенко рассказал, что белорусская оппозиция и её западные кураторы планируют захватить один из районов республики (Кобринский), объявить «новую власть» и обратиться к НАТО с просьбой о вводе войск.

На территории Белоруссии создаются террористические ячейки, которые должны «проявиться» одновременно с вторжением в страну, сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. На территории Украины подготовлены до тысячи боевиков, которые должны участвовать в попытке захвата населённого пункта в Белоруссии, отметил он.

24 апреля Лукашенко рассказал, что страны Запада перебрасывают в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей. МВД республики справляется со всеми угрозами, добавил президент Белоруссии.