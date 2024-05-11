Варшава, 11 мая, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Польша начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Мы начали интенсивные работы над современной фортификацией во многих измерениях. Эта фортификация, мы будем информировать общественное мнение об этом, появится на всей польской границе — здесь, с востока», — сказал польский премьер во время визита на границу.

Вместе с тем Туск выразил надежду, что к финансированию фортификации границы присоединится и Евросоюз. По его утверждению, граница с Белоруссией является не только внешней границей Польши, но и всего ЕС.

Европа должна инвестировать в безопасность восточной границы, подчеркнул Туск.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется.

До этого Лукашенко заявлял о подготовке Западом вторжения в страну. Он отмечал, что идёт процесс формирования неких подразделений для участия в планируемом перевороте в Минске. По словам белорусского лидера, в страну забрасывают диверсантов, осуществляют попытки создавать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.

В своём выступлении на Всебелорусском народном собрании 25 апреля Лукашенко рассказал, что белорусская оппозиция и её западные кураторы планируют захватить один из районов республики (Кобринский), объявить «новую власть» и обратиться к НАТО с просьбой о вводе войск.

24 апреля Лукашенко рассказал, что страны Запада перебрасывают в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей. МВД республики справляется со всеми угрозами, добавил президент Белоруссии.