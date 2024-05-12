Варшава, 13 мая, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Польские власти запланировали выделение почти 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Белоруссией. Об этом заявил замминистра национальной обороны страны Цезари Томчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Белоруссии и Польши

По словам чиновника, «непроходимое усиление» разработано Силезским политехническим университетом совместно с инженерами.

«Модернизация заграждения будет стоить около 1,5 млрд злотых (около 375 млн долларов)», — рассказал журналистам Томчик, добавив, что на данный момент заграждение на границе недостаточно эффективно сдерживает мигрантов-нелегалов.

«Сегодня это выглядит так, что мигранты при помощи белорусских служб, используя лишь домкрат, способны преодолеть это заграждение», — сказал замминистра.

Как сообщало ИА Регнум, Польша начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он выразил надежду, что к финансированию фортификации границы присоединится и Евросоюз. По его утверждению, граница с Белоруссией является не только внешней границей Польши, но и всего Евросоюза.

7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется.

24 апреля Лукашенко рассказал, что страны Запада перебрасывают в Белоруссию десятки диверсантов через границы с Украиной и Польшей. МВД республики справляется со всеми угрозами, добавил президент Белоруссии.