Варшава, 24 марта, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Польша намерена усилить присутствие вооружённых сил на восточных границах. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, сообщило агентство РАР.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы усилим присутствие польской армии в Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, во всех приграничных воеводствах», — уточнил глава министерства обороны.

Речь идёт о границах с Россией (Калининградская область), Белоруссией, Литвой и Украиной. Такие меры власти Польши предпримут для поддержки погранслужбы. По словам министра, постоянное присутствие армии в приграничных территориях призвано сдержать потенциальных противников.

Глава ведомства добавил, что в последнее время якобы участились попытки незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии.

Косиняк-Камыш объявил, что правительство страны выделит 1 млрд злотых (около $250 млн) на создание соответствующей инфраструктуры для размещения военнослужащих на приграничных территориях.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта на военном полигоне в польском Ожише на границе с Калининградом прошли совместные учения военнослужащих Польши и Великобритании. На учениях Steadfast Defender-24 — Dragon-24 отработали сотрудничество польских и британских солдат. В них участвовали в общей сложности около 20 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники из 10 стран НАТО, в том числе около 15 тыс. польских военнослужащих.

Власти Польши летом прошлого года усилили контроль на границе с Белоруссией, в том числе за счёт задействования разведчиков и военных. Такие меры приняли на фоне событий с ЧВК «Вагнер».

В начале июля на границу с Белоруссией Польша отправила 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией. Менее недели спустя туда перебросили ещё тысячу военных и две сотни единиц техники.

Позднее генеральное командование Вооружённых сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Министр национальной обороны страны Мариуш Блащак 10 августа заявил, что ВС Польши планируют разместить 10 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.