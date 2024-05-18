Москва, 18 мая, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T, а также склад с безэкипажными катерами ВСУ, сообщил 18 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Matti Blume

«Уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, а также склад хранения безэкипажных катеров», — заявил он.

Конашенков уточнил, что за сутки российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 522 зенитных ракетных комплекса.

В Минобороны сообщали, что с 11 по 17 мая ВС России нанесли 28 групповых ударов по военным объектам ВСУ. Удары нанесли по командным пунктам, объектам военной аэродромной инфраструктуры, средств ПВО, складов боеприпасов и оружия. Российские военные за этот период также уничтожили 40 украинских безэкипажных катеров.

Российское оборонное ведомство 2 мая опубликовало снятое с беспилотника видео уничтожения пусковой установки ЗРК IRIS-T и кабины боевого управления возле села Островерховка в Харьковской области.