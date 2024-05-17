Москва, 17 мая, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Российские военные в период с 11 по 17 мая уничтожили 40 украинских безэкипажных катеров, сообщил 17 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Ракетными войсками, артиллерией и БПЛА группировок войск за неделю уничтожены четыре вертолета Ми-24, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения», — заявил генерал-лейтенант.

Кроме того, за неделю российская авиация и средства ПВО сбили шесть украинских самолётов МиГ-29 и один Су-27.

Российские военные также поразили дивизион ЗРК «Patriot» американского производства на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов.

ВСУ также потеряли 31 оперативно-тактическую ракету ATACAMS американского производства и «Точка-У», 31 управляемая авиабомбу «Hammer» французского производства, 15 противорадиолокационных ракет HARM американского производства, 199 реактивных снарядов HIMARS, «Vampire», «Град» и «Ольха», а также 329 дронов.

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