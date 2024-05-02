Москва, 2 мая, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Вооружённых сил России в результате ракетного удара по позициям украинской армии под селом Островерховка в Харьковской области уничтожили установку ЗРК IRIS-T, сообщила 2 мая пресс-служба Министерства обороны.

Кадр из видео

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«ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку ЗРК «Ирис-Т» в районе населённого пункта Островерховка», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба опубликовала видео с беспилотника. На нём видно, что на украинской позиции находятся ПУ ЗРК IRIS-T и стоящая рядом кабина боевого управления. Когда в кабину вошли военные специалисты, по установке нанесли удар, что вызвало детонацию боекомплекта.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны России 2 мая сообщило об уничтожении бойцами российской войсковой группировки «Днепр» в ходе ударов по позициям ВСУ американской гаубицы М119. Кроме того, во время этих ударов украинская армия потеряла до 30 военных и два автомобиля.

Также 2 мая Министерство обороны сообщило, что российские подразделения уничтожили две украинские боевые машины РСЗО HIMARS американского производства. Ведомство опубликовало видео, как эти установки уничтожают в ходе ударов.