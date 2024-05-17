Москва, 17 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшую неделю нанесли 28 групповых ударов по военных объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 17 мая на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«С 11 по 17 мая Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», ― доложил представитель оборонного ведомства.

В результате украинская армия лишилась командных пунктов, а также объектов военной аэродромной инфраструктуры, средств противовоздушной обороны, складов боеприпасов и оружия. Также российские военные уничтожили базы горючего ВСУ, цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов.

Кроме того, удары нанесли по пунктам временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России с 5 по 10 мая нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики, предприятиям военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуре на Украине. Удары наносили высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками.

Российские войска 16 мая уничтожили в Харьковской области командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих. Удар нанесли оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».

Российские военные 15 мая нанесли удар по пункту временной дислокации формирования «Сонечко» Главного разведывательного управления минобороны Украины и иностранных наёмников». Кроме того, российская группировка войск при поддержке авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск уничтожила склад хранения безэкипажных катеров.

Также за прошедшие сутки Вооружённые силы России нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники украинской армии в 113 районах. В результате на всех направлениях ВСУ потеряли порядка 1280 бойцов.