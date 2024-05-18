Киев, 18 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Самым главным преимуществом России в конфликте является возможность наносить удары по объектам на Украине любым оружием. Такое мнение в интервью Agence France-Presse высказал глава киевского режима Владимир Зеленский.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press Владимир Зеленский

Он пожаловался на запрет западных стран применять поставляемые ей иностранные вооружения для ударов по России, имея в виду признаваемую Киевом территорию — без Крыма, Донбасса и Новороссии.

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы не можем ничего сделать с их системами, которые находятся на территории России, с помощью западного оружия», — добавил он.

Зеленский сообщил, что Украина располагает 25% средств противовоздушной обороны от необходимого количества. По его словам, чтобы иметь паритет в воздухе, Украине нужно 120–130 современных самолётов. Он уверен, что воздушный флот полностью должен состоять из F-16.

Глава киевского режима добавил, что якобы не коррупция и разворовывание средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений и фортификаций, сыграли решающую роль в провале ВСУ в Харьковской области, а именно ограничения на применение западного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, в марте прошлого года Зеленский заверил, что Киев не будет наносить удары западным оружием по российской территории.

Сергей Шойгу, занимавший должность министра обороны, 26 апреля заявил, что украинские войска при молчаливом согласии Запада применяют переданное западными странами оружие для ударов по гражданской инфраструктуре на территории России.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 16 мая на фоне наступления российской армии в Харьковской области заявил, что позиция США касательно того, что ВСУ не должны применять американские вооружения для ударов по целям на территории России, остаётся неизменной. Кроме того, представитель оборонного ведомства указала, что американские власти настаивают на том, чтобы Киев использовал переданное США и союзниками вооружение только на поле боя и на территории Украины.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже 1 мая заявила, что западные партнёры разрешили Украине наносить удары по территории России и предоставили для этой цели дальнобойное оружие. Конкретные государства, которые якобы сняли запрет на атаки украинских войск по территории России, Браже не назвала. Глава МИД Латвии добавила, что в будущем позиция Запада по этому вопросу может поменяться.