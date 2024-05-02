Рига, 2 мая, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Западные партнёры разрешили Украине наносить удары по территории России и предоставили для этой цели дальнобойное оружие. Такое заявление сделала 1 мая министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью, опубликованном на YouTube-канале украинского издания «Европейская правда».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Глава МИД Латвии, отвечая на вопрос об условиях, на которых предоставляется военная помощь Киеву, пояснила, что уже сейчас ряд стран предоставляет Украине оружие без ограничений на нанесение ударов по территории России.

«Конечно, не все объявляется публично, даже лучше не говорить этого публично до определенного времени. Главное — влияние на поле боя. Поэтому здесь есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать, что надо», — уточнила Браже и заявила, что международное право позволяет Украине бить по территории противника в случае, если оттуда производятся обстрелы.

Конкретные государства, которые якобы сняли запрет на атаки украинских войск по территории России, Браже не назвала. Глава МИД Латвии добавила, что в будущем позиция Запада по данному вопросу может поменяться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 мая потребовала от МИД Латвии предоставить список стран, которые якобы направили Украине оружие с разрешением наносить удары по российской территории.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что удары киевского неонацистского режима по российской территории не останутся безнаказанными.