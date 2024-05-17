Вашингтон, 17 мая, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Позиция Соединённых Штатов касательно того, что ВСУ не должны применять американские вооружения для ударов по целям на территории России, остаётся неизменной. Об этом 16 мая заявила в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

ИА REGNUM Пентагон

Журналист задал вопрос о том, не пересмотрел ли Белый дом свои взгляды на применение оружия ВСУ на фоне российского наступления в Харьковской области.

«Мы не меняли свою позицию», — ответила Сингх. Кроме того, представитель Пентагона указала, что американские власти настаивают на том, чтобы Киев использовал переданное США и союзниками вооружение для возврата «суверенной территории Украины».

Сингх подчеркнула, что в ходе контактов между военными ведомствами США и Украины американская сторона постоянно напоминает и настаивает на применении передаваемого Киеву вооружения только на поле боя и на территории Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ряд депутатов Верховной рады Украины прибыли в Вашингтон, рассчитывая добиться в Конгрессе США разрешения для ВСУ наносить удары американским оружием по территории России. Украинские политики надеются, что конгрессмены смогут повлиять на Белый дом.

В администрации Белого дома заверили, что не изменили позицию и помощь Украине предназначена только для обороны, а не для наступления.

Кроме того, представитель Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что Соединённые Штаты Америки на данном этапе не планируют отправлять на Украину своих военных инструкторов.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в начале мая заявил, что Лондон разрешает Киеву наносить удары по российской территории британским оружием. После этих слов Министерство иностранных дел России вызвало посла Британии в Москве Найджела Кейси и выразило ему решительный протест.