Астана, 26 апреля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Украинские войска применяют переданное Западом оружие для ударов по гражданской инфраструктуре на территории России, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 26 апреля.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press

«При непосредственном участии советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России. Практически ежедневно при молчаливом согласии Запада Киев применяет получаемое от него вооружение для нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — отметил Шойгу.

Глава российского Минобороны добавил, что, несмотря на демонстрацию коллективным Западом стремления к деэскалации конфликта на Украине, он продолжает поставлять киевскому режиму оружие, которое без должного контроля создаёт риски его попадания к террористическим организациям.

По его словам, «демонстрируя якобы стремление к деэскалации, коллективный Запад продолжает накачивать Киев оружием, бесконтрольное перемещение которого создает риски его попадания к террористическим организациям». «Передаются разведданные в режиме реального времени, организована подготовка украинских военнослужащих, в зоне боевых действий находятся западные военные специалисты и наемники», — констатировал министр обороны России.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что руководство ЕС, поставляющее оружие Киеву, должно понести ответственность за теракты киевского режима против мирных граждан России.

Захарова указала на то, что поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 году свидетельствует о планах ЕС — по примеру США — начать зарабатывать на войнах. При этом, как подчеркнула дипломат, выделение Украине €50 млрд финансово-экономической поддержки и €5 млрд военной помощи со стороны ЕС не спасёт киевский режим.

В феврале Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России заявил, что теракты киевского режима против мирных граждан нужны для демонстрации Западу хоть каких-то успехов.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не забудет о преступлениях Киева против российских граждан.

ВСУ ежедневно наносят массированные удары по жилым районам приграничных территорий Российской Федерации. В частности, под огнём находятся Белгородская и Курская области.

Путин заявил 20 марта, что Россия могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по гражданским объектам в приграничных районах, однако этого делать не будет. Глава государства подчеркнул, что у страны есть свои взгляды на этот счёт и свои планы.