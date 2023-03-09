Киев, 9 марта, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Киев не будет наносить удары западным оружием по российской территории, заявил 9 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской телекомпании CNN.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос американского журналиста.

Зеленский также заявил, в настоящее время он не может представить ситуацию, при которой он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский сказал, что он не доверяет Путину, так как тот «не держит слова».

Напомним, что президент Украины 3 марта заявил, что ВСУ остро нуждаются в артиллерии, боеприпасах, военных самолётах и танках. Поэтому западные страны должны ускорить поставки на Украину военной техники и боеприпасов.