Москва, 18 мая, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Приёмная кампания в российские вузы в новом учебном году пройдёт по действующей системе высшего образования с поступлением на бакалавриат. Об этом 18 мая сообщили в Минобрнауки.

ИА Регнум

В ведомстве добавили, что российские студенты, проходящие обучение по программе бакалавриата, смогут получить образование, не переходя на новую систему.

«Студентам, обучающимся по действующим в настоящее время образовательным программам, будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», ― уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, уже с 2025 года в стране прекратят готовить бакалавров, появятся высшая и высшая специализированная ступени образования, а некоторым специальностям начнут обучать дольше. Проведение реформы системы высшего образования анонсировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он добавил, что количество программ продолжительностью от пяти до пяти с половиной лет постепенно увеличат. В первую очередь это коснётся обучения инженеров и педагогов. В результате этих преобразований у выпускников появится больше возможностей.

Министр также сообщил, что магистратура претерпит серьёзные изменения. Бесплатно получить специализированное образование смогут все обладатели высшего образования, а не только бакалавры, как это было ранее.

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский 16 мая заявил, что после того как в России упразднят бакалавриат, выданные дипломы с этой степенью не обесценятся. По его словам, проблем не будет и у тех, кто сейчас учится по программе бакалавриата.

Президент России Владимир Путин 12 мая прошлого года подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования в стране. В рамках проекта в ряде вузов страны вводятся базовое высшее и специализированное высшее образование.

Глава государства 17 мая заявил, что реформа высшего образования в России связана с выстраиванием приоритетов и запросами работодателей, сейчас речи о глобальных изменениях не идёт. Он отметил, что в некоторых направлениях нужно вернуться к системе подготовки специалистов, которая была в Советском Союзе, сделав поправку на требования сегодняшнего дня.