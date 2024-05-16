Москва, 16 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. После того как в России упразднят бакалавриат, выданные дипломы с этой степенью не обесценятся, проблем не будет и у тех, кто сейчас учится по программе бакалавриата, заявил 16 мая замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

РИА Новости/Алексей Майшев

Он пояснил, что никаких проблем для тех, кто уже получил диплом бакалавра или обучается по бакалаврским программам, изменения в системе высшего образования не создают.

«Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают», — процитировал Могилевского RT.

Как отметил чиновник, упразднение бакалавриата — это новая точка отсчёта в развитии национальной системы образования.

Как сообщало ИА Регнум, об упразднении бакалавриата заявил глава Миннауки Валерий Фальков. Выступая 14 мая в Госдуме, он сообщил, что с 2025 года в российской системе высшего образования не будет понятия «бакалавр».

В России будет высшее образование и высшее специализированное образование. Увеличится количество учебных программ продолжительностью 5–5,5 года, сообщил глава Минобрнауки.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 12 мая прошлого года подписал указ о полотном проекте по изменению уровней профессионального образования в России. В рамках проекта в ряде вузов страны вводятся базовое высшее и специализированное высшее образование.