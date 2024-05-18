Вашингтон, 18 мая, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Некомпетентность американского руководства может стать причиной для начала третьей мировой войны, которая начнётся за оставшиеся пять месяцев до выборов президента в США. Такое заявление сделал 17 мая экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в американском штате Миннесота.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

«С теми идиотами, которые управляют этой страной, в живых останется не так много людей, потому что сила современного оружия устрашает. В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну», — указал политик-республиканец.

Трамп отметил, что стране предстоит пережить пять опасных месяцев из-за «этого безумца», — так он назвал своего политического оппонента и действующего американского лидера Джозефа Байдена.

Кроме того, в очередной раз Трамп пообещал урегулировать в кратчайшие сроки «ужасный» конфликт на Украине в случае своей победы на президентских выборах в ноябре. Политик повторил, что он, находясь у власти, не допустил бы возникновения украинского конфликта вообще.

Ранее ИА Регнум сообщало, что предвыборный штаб президента США Байдена отказался от предложения Трампа провести три раунда дебатов. Глава штаба Джен Диллон заявила, что Трамп уже озвучил свои условия по дебатам, они были приняты, и менять их уже нет смысла. Диллон отметила, что Трампу свойственны игры с дебатами: он жалуется на правила, нарушает эти правила, отказывается от участия в дебатах в последний момент или вообще на них не является.

Экс-президент США Трамп в ироничной форме прокомментировал согласие действующего главы государства Байдена провести два раунда предвыборных дебатов. По словам Трампа, для того чтобы дебаты состоялись, надо убедиться, что Байден вообще сможет «взобраться на трибуну».

В свою очередь, Байден тоже позволил себе оскорбительные высказывания в сторону оппонента. Он назвал Трампа неудачником с проблемами и обвинил его в попытке добиться блокировки инициативы администрации о миграционной реформе, которая позволит увеличить объём выдачи видов на жительство для иностранцев.

Первый раунд дебатов запланирован на 28 июня по московскому времени. В студии телеканала CNN не будет зрителей и сторонних кандидатов. Только Байден, Трамп, модератор и обязательно микрофоны, которые будут отключаться, когда истекает лимит времени выступающего.