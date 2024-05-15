Вашингтон, 15 мая, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выразил готовность принять участие в летних дебатах вместе с Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

«Вам слово, Дональд. Как вы сказали, где угодно, в любое время и в любом месте», — прокомментировал Байден участие в сети X (бывший Twitter).

По информации канала, кандидаты в президенты встретятся 28 июня по московскому времени. Отмечается, что для эффективного использования эфирного времени в студии не будет зрителей.

Среди требований предвыборного штаба Байдена также микрофоны, автоматически отключающиеся, когда истекает лимит времени выступающего, наличие одного модератора и отсутствие сторонних кандидатов, сообщала газета The New York Times со ссылкой на письмо предвыборного штаба.

Байден уже позволил себе оскорбительные высказывания в сторону оппонента. Он назвал Трампа неудачником с проблемами и обвинил его в попытке добиться блокировки инициативы администрации о миграционной реформе, которая позволит увеличить объём выдачи видов на жительство для иностранцев.

Трамп же сравнивал администрацию президента США Байдена с гестапо — государственной тайной полицией нацистской Германии. Он заявил о намерении в случае своей победы закрыть южную границу страны и прекратить поток мигрантов из Мексики.

В опросе, проведённом The New York Times и Сиенским колледжем, отмечается, что Дональд Трамп пока опережает действующего главу государства Джо Байдена в пяти из шести штатов, традиционно являющихся ключевыми для кандидатов от Республиканской и Демократической партий. Такие результаты связали с недовольством граждан в отношении экономической ситуации и политики Вашингтона по конфликту в секторе Газа.