Вашингтон, 15 мая, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, выступая во вторник в Азиатско-Тихоокеанском американском институте исследований конгресса, высказал свои личные оскорбления в адрес экс-главы государства Дональда Трампа, назвав своего вероятного конкурента на предстоящий президентских выборах неудачником. Об этом 14 мая сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Тот другой парень, этот неудачник… Я думаю, у него проблемы», — заявил Байден в ходе речи, посвящённой теме споров между республиканцами и демократами о миграционной политике.

Продолжив, американский лидер обвинил Трампа в попытке добиться от своих однопартийцев в конгрессе блокировки инициативы администрации о всеобъемлющей миграционной реформе, направленной в том числе на увеличение объёма выдачи видов на жительство для иностранцев.

Кроме того, Байден припомнил публичные размышления Трампа о том, могут ли инъекции с отбеливателем справиться с пандемией COVID-19.

«Я никогда не забуду, как он лгал о пандемии, говоря американцам вводит отбеливатель в кожу. Интересно, сделал ли он это. Это могло бы кое-что объяснить», — добавил он.

В последнее время Джо Байден всё чаще стал допускать оскорбительные высказывания в адрес Дональда Трампа. По мнению NBC News, эти нападки являются частью стратегии, выбранной в рамках предвыборной кампании.

Как передавало ИА Регнум, уже набравший необходимое количество голосов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп, согласно опросу, проведённого The New York Times совместно с Сиенским колледжем, опережает Джо Байдена в пяти из шести колеблющихся штатах. Экс-президент заручился поддержкой зарегистрированных избирателей в Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Джорджии и Неваде, при этом незначительно уступая в Висконсине. В рамках опроса, проведённого в период с 28 апреля по 9 мая, приняли участие 4097 зарегистрированных избирателей. Погрешность составила 1,8 процентного пункта.