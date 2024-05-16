Вашингтон, 16 мая, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Предвыборный штаб действующего президента США Джозефа Байдена отказался от предложения его политического оппонента и экс-главы государства Дональда Трампа провести три раунда дебатов. Об этом 15 мая заявила глава штаба Джен Диллон, сообщает издание Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

«Больше никаких игр, никакого хаоса, никаких дебатов о дебатах», — подчеркнула в своём заявлении Диллон.

Как пояснила глава предвыборного штаба Байдена, действующий глава Белого дома озвучил свои условия, и они были приняты его политическим оппонентом. Диллон отметила, что Трампу свойственны игры с дебатами: он жалуется на правила, нарушает эти правила, отказывается от участия в дебатах в последний момент или вообще на них не является.

Такое поведение экс-президент США демонстрировал неоднократно за три попытки занять пост главы государства. Поэтому, по словам Диллон, как уже согласовано, Байден и его штаб увидятся с Трампом 27 июня в Атланте, если политик туда явится.

Трамп в своей социальной сети Truth Social предложил провести третий раунд дебатов на площадке телеканала Fox News 2 октября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп в ироничной форме прокомментировал согласие нынешнего главы государства Байдена провести два раунда предвыборных дебатов. По словам Трампа, для того чтобы дебаты состоялись, надо убедиться, что действующий глава Белого дома сможет «взобраться на трибуну».

В свою очередь, Байден уже позволил себе оскорбительные высказывания в сторону оппонента. Он назвал Трампа неудачником с проблемами и обвинил его в попытке добиться блокировки инициативы администрации о миграционной реформе, которая позволит увеличить объём выдачи видов на жительство для иностранцев.

Первый раунд дебатов запланирован на 28 июня по московскому времени. В студии телеканала CNN не будет зрителей и сторонних кандидатов. Только Байден, Трамп, модератор и обязательно микрофоны, которые будут отключаться, когда истекает лимит времени выступающего.

Ещё один раунд запланировали на 10 сентября. Трамп и Байден приняли приглашение телеканала ABC Network, сообщила газета The New York Times.