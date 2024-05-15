Вашингтон, 15 мая, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в ироничной форме прокомментировал согласие нынешнего главы государства Джо Байдена провести два раунда дебатов. Его слова привёл телеканал Fox News Digital.

Андрей Черкасский ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Байден согласился на как минимум два раунда дебатов с Трампом в преддверии выборов.

«Даты, которые Байден предложил, звучат приемлемо. Везде. В любое время. В любом месте. Давайте посмотрим, сможет ли Джо взобраться на трибуну», — отреагировал Трамп.

Уже стало известно, что первый раунд дебатов пройдёт 28 июня по московскому времени. В студии телеканала CNN не будет зрителей и сторонних кандидатов. Только Байден, Трамп, модератор и обязательно микрофоны, которые будут отключаться, когда истекает лимит времени выступающего.

Ещё один раунд запланировали на 10 сентября. Трамп и Байден приняли приглашение телеканала ABC Network, сообщила газета The New York Times.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее заявлял, что США не выживут в случае победы Байдена на выборах. Он пояснил, что страну разрушит миграционная политика нынешнего главы, из-за которой в США проникли тысячи террористов. В случае своей победы политик пообещал закрыть южную границу страны и прекратить поток мигрантов из Мексики.

Экс-президент обращал внимание на речевые и когнитивные проблемы Байдена, говоря, что тот не может связать двух слов или найти выход со сцены. Иными словами, он не понимает, что делает, заключил Трамп.