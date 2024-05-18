Париж, 18 мая, 2024, 05:10 — ИА Регнум. Продвижение Вооружённых сил России в Харьковской области на северо-востоке Украины является лишь первым шагом в новом наступлении российских войск, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французскому агентству Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский предположил, что наступление России может состоять из нескольких волн, а «первая волна» была именно в Харьковской области.

Глава киевского режима пожаловался на острую нехватку средств противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ располагают лишь четвертью от необходимого количества систем ПВО и боеприпасов. Кроме того, украинские войска не могут ничего противопоставить России в воздухе — для борьбы с превосходством российских ВКС Киеву необходимо по меньшей мере 120 современных самолётов.

Также журналисты AFP отметили, что Зеленский впервые сделал «редкое признание» о нехватке человеческого ресурса, хотя ещё в январе глава киевского режима заявлял, что в рядах Вооружённых сил Украины числятся около 880 тыс. человек.

Кроме того, Зеленский обвинил западных союзников, запрещающих атаковать объекты на территории России поставляемым вооружением, в том числе дальнобойным.

«Они могут обстреливать нашу территорию из любого оружия со всей территории. Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать с их системами… с помощью западного оружия», — указал он.

При этом украинские войска регулярно совершают террористические удары по объектам на территории России с применением чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Так, 17 мая в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны 14 реактивных снарядов.

Соединённые Штаты Америки, являющиеся самым крупным спонсором киевского режима, придерживаются позиции о недопустимости ударов по территории России в вопросе применения Украиной поставляемого Вашингтоном вооружения. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 16 мая в очередной раз заявила о неизменности позиции американской администрации и подчеркнула, что Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы Киев использовал американское оружие исключительно в оборонительных целях.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на украинских чиновников также сообщило, что Киев расценивает наступательные действия ВС России под Харьковом как подготовку к крупномасштабному наступлению. Отмечается, что наступление Вооружённых сил России в районе Харькова нанесло удар по моральному духу украинских войск и стало головной болью для командования ВСУ, чьи войска уже растянуты на линии фронта протяжённостью более 1000 км.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил России за неделю освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов. Под контроль российских военных перешли сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетенёвка. Кроме того, ВС РФ продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск.