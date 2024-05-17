Москва, 17 мая, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Adam Hauner

Отмечается, что около 20:05 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, российские средства ПВО вечером 17 мая сбили над Белгородской и Брянской областями ракету комплекса «Точка-У» и беспилотник, запущенные ВСУ. Попытки украинской армии совершить террористические атаки пресекли около 19:40.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 17 мая проинформировал, что авиация и средства ПВО за неделю уничтожили 31 оперативно-тактическую ракету ATACMS американского производства и «Точка-У», 31 управляемую авиабомбу Hammer французского производства, 15 противорадиолокационных ракет HARM американского производства, 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, «Град» и «Ольха», а также 329 дронов.