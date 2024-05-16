Харьков, Украина, 16 мая, 2024, 22:30 — ИА Регнум. В Киеве считают, что наступательные действия Вооружённых сил России в Харьковской области являются лишь предвестником крупномасштабного наступления, которое может начаться в ближайшие недели. Об этом 16 мая со ссылкой на украинских чиновников сообщило агентство Reuters.

Алексей Майшев /РИА Новости

«Киев, испытывающий нехватку человеческого ресурса, предупредил, что Россия, вероятно, готовится к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели», — говорится в материале.

Отмечается, что наступление Вооружённых сил России в районе Харькова нанесло удар по моральному духу украинских войск и стало головной болью для командования ВСУ, чьи войска, испытывающие нехватку боеприпасов и средств противовоздушной обороны, уже растянуты на линии фронта протяжённостью более 1000 километров.

Военный аналитик Паси Паройнен в беседе с Reuters указал на наращивание российских подразделений вблизи Сумской области и предположил, что наступательные действия ВС России в Харьковской области являются частью плана командования по вовлечению в боевые действия ограниченных резервов противника до начала основного летнего наступления.

Наступательные действия российских войск привели в том числе к тому, что подразделения ВСУ в районе Купянска, расположенного в 85 километрах к юго-востоку от Харькова, оставили позиции для перегруппировки. Украинский генштаб в связи с этим вынужден искать резервы и перебрасывать задействованные на юге подразделения в попытках стабилизировать ситуацию в Харьковской области. При этом интенсивные бои продолжаются вблизи Красноармейска (укр. Покровск) и Краматорска в Донецкой Народной Республике, а также на других направлениях.

Вооружённые силы России, активизировав наступательные действия в Харьковской области, в период с 11 мая освободили Борисовку, Огурцово, Плетнёвку, Пыльную, Стрелечью, а также населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково и Бугроватка, после чего продолжили улучшать тактическое положение, закрепляться в районе Волчанска, Весёлого, Нескучного, Липцов и продвигаться вглубь обороны украинских войск.

15 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Север» освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы.

Как передавало ИА Регнум, в четверг в ведомстве сообщили о продвижении российских военных в глубину обороны ВСУ в районах Дергачей, Липцов и Волчанска. За сутки украинские войска потеряли до 205 человек личного состава, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».