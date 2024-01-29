Киев, 29 января, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) числятся около 880 тысяч человек. Такую цифру привёл глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире немецкого телеканала ARD.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

«У нас 880 тыс. (военнослужащих. — Прим. ред.), у нас миллионная армия», — сказал Зеленский.

Он отметил, что, по разным оценкам, порядка 30 млн граждан Украины трудоустроены на данный момент, а за границу выехало от 6,5 млн до 7,5 млн человек.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Зеленский заявлял том, что украинское командование просит дополнительно призвать в ряды ВСУ полмиллиона человек. А 25 декабря в Верховную раду внесли новый законопроект о мобилизации.

Киев собирался снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отменить отсрочку для инвалидов третьей группы, а также лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление документов. Перед этим украинские власти уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ.

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев 6 января заявил, что изменения в законе о мобилизации на Украине будут касаться в том числе и находящихся за рубежом украинцев. Он отметил, что по уехавшим из страны есть «больше вопросов, чем ответов».

Бывший командир 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник 28 января заявил, что в учебных центрах украинской армии новобранцам практически на дают никаких навыков, они могут там научиться разве что пьянствовать.

Он признался, что в украинской армии всё плохо — и обеспечение, и подготовка, и управление.

ВСУ он назвал «бумажной армией» — людьми без оснащения и мотивации. Мельник подчеркнул, что всё это плохо кончится для Украины. Бойцы нередко сдаются в плен, сообщая там координаты военных объектов.

Британская газета The Times 27 января проинформировала, что как минимум пятая часть личного состава ВСУ на фоне участия в боевых действиях страдает острыми психическими расстройствами. Психические расстройства проявляются у военных на фоне стресса. Кроме того, в украинской армии немало людей, больных алкоголизмом, есть и наркозависимые.