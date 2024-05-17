Вашингтон, 18 мая, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Белый дом пока не готов подтвердить или опровергнуть намерение президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Касательно его графика мне нечего сказать на этот счёт», — указал он в ходе брифинга 17 мая, отвечая на вопрос журналиста о том, предусмотрено ли в графике Байдена участие в упомянутом саммите.

Инициированная киевским режимом так называемая мирная конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке пройдёт 15–16 июня. Для участия в мероприятии, по словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, пригласили в том числе лидеров Китая, Индии, Бразилии и ЮАР — стран, наряду с Россией входящих в межгосударственное объединение БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, от участия в конференции по Украине отказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Власти южноамериканской страны заявили, что не видят смысла в непосредственном участии главы государства на встрече в Швейцарии, поскольку на конференции не будут представлены обе стороны конфликта. Также от поездки в Швейцарию отказался президент ЮАР Сирил Рамафоса.

МИД Швейцарии 2 мая сообщил о решении не приглашать Россию на саммит в Бюргенштоке из-за того, что российские официальные лица якобы делали заявления о нежелании участвовать в мероприятии. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров 13 мая назвал целью «мирной конференции» появившуюся у Киева возможность сформулировать ультиматум для России. Как указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, конференция не нацелена на урегулирование украинского кризиса, поскольку обсуждение ситуации на Украине без участия России не имеет смысла.