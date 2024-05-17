Путин уверен в росте студенческих обменов между Россией и Китаем
Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в период пандемии произошло сокращение студенческих обменов между Россией и Китаем, однако глава государства выразил уверенность, что число студентов в странах будет расти.
«На текущий момент в России высшее образование получают порядка 50 тыс. китайских граждан. В свою очередь, в КНР учатся около 16 тыс. россиян. Это, конечно, не предел», — заявил Путин во время посещения Харбинского политехнического университета.
Президент добавил, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином стороны с удовлетворением констатировали, что научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии двусторонних отношений.
В этой связи президент заявил, что СПбГУ откроет совместный с харбинским политехом образовательный центр, который станет одним из флагманов двустороннего сотрудничества в сфере образования.
Помимо этого, Путин обратил внимание на успех совместной работы учёных двух стран над технологиями экологичного получения электроэнергии и снижения выбросов.
Путин 17 мая посетил Харбинский политехнический университет, где встретился с китайскими и российскими студентами и преподавателями. Перед началом встречи глава государства ознакомился с музейной экспозицией вуза.
Харбинский политехнический университет является одрим из ведущих высших технических учебных заведений Китая. Это крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций, где обучаются более 58 тысяч студентов.
В рамках государственного визита Путин 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. Глава государства возложил венок к памятнику советским воинам. Мемориал в Харбине посвящён солдатам, погибшим в боях за освобождение Китая.
Глава государства также посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы. Путин 17 мая провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и выступил на церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.