Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в период пандемии произошло сокращение студенческих обменов между Россией и Китаем, однако глава государства выразил уверенность, что число студентов в странах будет расти.

Юрий Смитюк/ТАСС

«На текущий момент в России высшее образование получают порядка 50 тыс. китайских граждан. В свою очередь, в КНР учатся около 16 тыс. россиян. Это, конечно, не предел», — заявил Путин во время посещения Харбинского политехнического университета.

Президент добавил, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином стороны с удовлетворением констатировали, что научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии двусторонних отношений.

В этой связи президент заявил, что СПбГУ откроет совместный с харбинским политехом образовательный центр, который станет одним из флагманов двустороннего сотрудничества в сфере образования.

Помимо этого, Путин обратил внимание на успех совместной работы учёных двух стран над технологиями экологичного получения электроэнергии и снижения выбросов.

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Путин 17 мая посетил Харбинский политехнический университет, где встретился с китайскими и российскими студентами и преподавателями. Перед началом встречи глава государства ознакомился с музейной экспозицией вуза.

Харбинский политехнический университет является одрим из ведущих высших технических учебных заведений Китая. Это крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций, где обучаются более 58 тысяч студентов.

В рамках государственного визита Путин 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. Глава государства возложил венок к памятнику советским воинам. Мемориал в Харбине посвящён солдатам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Глава государства также посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы. Путин 17 мая провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и выступил на церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.