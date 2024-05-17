Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 мая прибыл в Харбинский политехнический университет.

Александр Рюмин/POOL/ТАСС

Глава государства выступит перед студентами вуза и ответит на их вопросы. Также российский лидер уже ознакомился с музейной экспозицией университета.

Здесь представлены архивные фотографии и документы, рассказывающие об истории вуза. Также на выставке можно ознакомиться с разработками для разных отраслей и областей экономики. На экспозиции представлена модель марсохода «Чжужун» и макеты спутников «Лунцзян-2» и «Лунцзян-3».

Как сообщало ИА Регнум, Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина вечером 15 мая прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. В Доме народных собраний в Пекине 16 мая состоялась встреча лидеров двух стран в расширенном составе, которая продлилась 2,5 часа. Обсуждался широкий спектр актуальных международных и региональных проблем.

По итогам переговоров главы России и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии Путина и Си Цзиньпина подписали пакет документов.

Также в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме главы государств провели неформальные переговоры. Эта беседа длилась примерно четыре часа.

Российский лидер 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. В рамках второго дня официального визита в КНР глава государства возложил венок к памятнику советским воинам. Мемориал в Харбине посвящён солдатам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Также 17 мая российский президент посетил Храм Покрова Пресвятой Богородицы который является единственным действующий православный храмом в Харбине. Кроме того, российский лидер провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и выступил на церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине. Выставка, которая проводится с 2014 года, будет работать в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре.