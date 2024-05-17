Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 11:07 — ИА Регнум. В Харбине президент России Владимир Путин передал икону Спаса Нерукотворного храму Покрова Пресвятой Богородицы.

Кадр из видео

«На память о нашей встрече», — сказал Путин.

Священнослужители православного храма поблагодарили российского лидера. Видео передачи иконы опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, находясь 17 мая в Харбине во второй день государственного визита в Китай, Путин посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине. Он поставил свечу, поговорил со

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священнослужителями храма.

Утром президент России возложил венок к памятнику советским воинам, участвовавших в освобождении Китая от японских захватчиков в сентябре–августе 1945 года. Мемориал находится на площади Хунбо.

Российский лидер выступил на открытии восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества, встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Затем он прибыл в Харбинский политехнический университет на встречу с преподавателями и студентами.