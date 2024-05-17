Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Россия приветствует настрой китайского бизнеса на локализацию производств в РФ и готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе китайским инвесторам. Об этом 17 мая в ходе выступления на церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Мы готовы предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, нашим высококвалифицированным кадрам», ― подчеркнул российский лидер.

Ранее в рамках второго дня государственного визита в КНР Путин приехал на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвёртого форума межрегионального сотрудничества в Харбине. Выставка, которая проводится с 2014 года, будет работать в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер заявил, что российско-китайское партнёрство надёжно обеспечивает энергетическую безопасность, повышает уровень благосостояния народов, а также стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест.

Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина вечером 15 мая прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. В Доме народных собраний в Пекине 16 мая состоялась встреча лидеров двух стран в расширенном составе, которая продлилась 2,5 часа. Обсуждался широкий спектр актуальных международных и региональных проблем. Главы России и КНР подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Кроме того, в присутствии Путина и Си Цзиньпина подписали пакет документов.

Также в правительственной резиденции «Чжуннаньхай» в закрытом режиме главы государств провели неформальные переговоры. Эта беседа длилась примерно четыре часа.

Российский лидер 16 мая прибыл в Харбин из Пекина. В рамках второго дня официального визита в КНР глава государства возложил венок к памятнику советским воинам. Мемориал в Харбине посвящён солдатам, погибшим в боях за освобождение Китая.

Также 17 мая Путин выступит перед студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.