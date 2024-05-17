Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 17 мая на открытии восьмого Российско-китайского Экспо и четвёртого Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества пригласил китайскую делегацию на Восточный экономический форум.

Максим Григорьев/ТАСС

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на IX Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября», — заявил Путин.

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Российский лидер отметил, что на ВЭФ можно будет продолжить обсуждать возможности сотрудничества, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития.

Президент подчеркнул, что у Дальнего Востока России и северо-востока Китая есть большой потенциал по углублению связей.

Как сообщало ИА Регнум, Путин, выступая на открытии российско-китайского Экспо, заявил, что Москва приветствует настрой китайского бизнеса на размещение производств в России. РФ готова предоставлять китайским инвесторам экономические льготы и доступ к технологической базе.

Президент находится в Харбине во второй, заключительный, день государственного визита в Китай. В Харбине он возложил венок к мемориалу советским воинам. Путин провёл встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

Вечером планируется встреча российского лидера с преподавателями и студентами Харбинского политехнического университета.